Un ex volto storico di Temptation Island ha annunciato di essere diventato genitore. Il pubblico è in visibilio.

Veronica Valà, showgirl abruzzese nata il 19 Luglio del 1992 è figlia di un ex calciatore professionista che ha vestito la maglia del Teramo calcio. Da tenera età Veronica comincia a studiare pianoforte e uno dei suoi sogni era quello di diventare una musicista. Spesso però, come la vita ci insegna, i sogni da bambino non sempre restano tali in età adulta.

Abbandonato il sogno musicale, nel 2014 sbarca in televisione in qualità di tentatrice al programma Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, mentre nel recente passato ha invece partecipato al game show “Pupe e Secchione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Maneskin, addio ad un volto storico: new entry nella band più amata del momento?

Temptation Island, volto storico del programma diventa mamma – FOTO

Veronica Valà ha annunciato la nascita di sua figlia quasi subito dopo il parto. “Oggi è nata la nostra principessina”, ha scritto sui social, taggando il compagno Davide Petrucci. “Nicole pesa 3520 kg per 52 cm” ed è bellissima proprio come i suoi genitori. La felicità non sempre si pesa attraverso testi lunghi e le parole di Veronica, poche ma ricche d’amore ne sono la testimonianza. “Benvenuta amore nostro”, ha chiosato l’ex tentatrice di Temptation Island.