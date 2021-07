Sneakers rare, se avete questo modello siete ricchi: controllate subito!

Ci sono alcune sneakers rare capaci di valere cifre da capogiro. Queste possono farvi guadagnare molti soldi in poco tempo

Il mondo del collezionismo è un universo ancora tutto da scoprire. Ogni giorno sbucano nuove categorie che già hanno centinaia di appassionati e i cui pezzi vengono venduti a cifre da capogiro. Basti pensare ai classici francobolli e alle monete, ma anche ai vinili o alle scarpe: ce n’è veramente per tutti i gusti!

Oggi vi parliamo di sneakers rare, uno dei mercati che negli ultimi anni ha registrato le impennate più importanti. Se fino a poco tempo fa si trattava di un mondo di nicchia, con l’esplosione del fenomeno dell’hypebeast su internet è cambiato tutto. C’è un particolare modello di Air Jordan 1 che da solo vale migliaia di euro.

Sneakers rare, le Jordan che costano 15.000 euro

15.000 euro per un paio di sneakers rare? Non è più un’utopia al giorno d’oggi, anzi. In particolare le Jordan hanno registrato picchi da far perdere la testa, con migliaia di appassionati che ogni giorno spendono decine di migliaia di euro per portarsi a casa dei pezzi rari e/o legati ad un particolare evento storico. Oggi vi parliamo delle Air Jordan 1 Retro High Legend of the Summer, disponibili su farfetch.com a 14.858 euro!

Disponibile con effetto metanizzato e design con pannello color block, ha il logo Wings Air Jordan con punta tonda e suola piatta in gomma. Il suo fascino e la sua rarità hanno fatto sì che il prezzo salisse senza alcun controllo, fino ad arrivare al prezzo di oggi. Controllate se ne avete un paio in casa, potreste far scatenare aste pazzesche.