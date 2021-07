Royal Family, è in auto-isolamento a causa del Covid: fan in apprensione

Un membro della Royal Family si trova ora in auto-isolamento a causa del Covid. C’è apprensione tra i suoi fan

Un fulmine a ciel sereno per la Royal Family. Uno dei membri più amati dovrà osservare due settimane di auto-isolamento, dopo essere entrato in contatto con una persona poi risultata positiva al Covid. La notizia è stata diffusa questa mattina dalla BBC, e sta facendo il giro del mondo.

Si tratta di Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge e moglie del principe William, oltre che madre dei suoi tre bambini. Proprio nella giornata di oggi, avrebbe dovuto presenziare ad una celebrazione ufficiale alla cattedrale di St. Paul, in onore del personale del servizio sanitario nazionale nella lotta al Covid. C’è apprensione tra i fan della Duchessa.

Royal Family, Kate Middleton in auto-isolamento: le ultime

I fan di Kate Middleton sono in apprensione per le sue condizioni. Kensington Palace ha rilasciato poco fa una nota ufficiale, riportato proprio dalla BBC. “Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l’auto-isolamento in casa” le parole. Sempre stando a quanto raccontato dalla BBC, il contatto sarebbe avvenuto la settimana scorsa durante il torneo di tennis di Wimbledon. La Duchessa di Cambridge ha presenziato ad una partita, durante la quale è entrata in contatto con un positivo al Covid.

C’è apprensione da parte dei fan, in attesa di una foto o di un messaggio da parte di Kate che rassicuri sulle sue condizioni di salute. Comunque, al momento pare che sia solo un auto-isolamento fiduciario e non dovuto ad una possibile positività al virus.