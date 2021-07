Raffaella Carrà, il saluto dei grandi dello spettacolo: “Un dolore immenso”

Grande dolore nel mondo dello spettacolo e della musica con la morte di Raffaella Carrà: il saluto di chi ha avuto la fortuna di conoscerla

La morte di Raffaella Carrà è stata un fulmine a ciel sereno. Una donna che ha scritto la storia degli anni ’60, contribuendo all’abbattimento di qualsiasi tipo di stereotipo legato alla figura femminile di quegli anni. Un’artista a 360° degna di menzione nei libri di storia sociale in quanto sia riuscita a sdoganare molti tabù.

Oggi la sua assenza rattrista i cuori dell’intero Paese e le lacrime solcano il viso di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. In questi minuti sono molteplici i messaggi che sui social si susseguono da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo e della musica.

Una pagina che va dalla luce verso il grigiore quella pubblicata su Instagram da Carlo Conti. Il conduttore televisivo ha accompagnato l’immagine con le seguenti parole: “Oggi si è spenta una delle stelle più luminose dello spettacolo. Un dolore immenso. Ma Raffa risplenderà per sempre e non morirà mai“.

Raffaella Carrà, se n’è andata un’icona della Tv: il saluto dal mondo dello spettacolo e della musica

A dare la triste notizia della sua morte è stato Sergio Iapino. Il regista e autore italiano si è unito al dolore dei nipoti della conduttrice e cantante scomparsa all’età di 78 anni. “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

Ma oltre a Iapino e Carlo Conti sono in tanti i big della Tv che in questi minuti stanno ricordando l’artista bolognese. “Questa notizia mi ha tagliato le gambe, sono incredula, non me l’aspettavo. Sconvolgente. Se ne va l’icona della tv. Per sempre. Raffaella Carrà”, si legge sul profilo Instagram di Simona Ventura.

Antonella Clerici ricorda la Carrà come un’icona da imitare, “un punto di riferimento per chi ambiva a fare tv. Un mito irraggiungibile. Un talento ineguagliabile in tutto. Una Stella che brillerà in eterno.

“Mai conosciuto una donna così vitale: perfetta antitesi della morte. Ciao Raffa!”, è questo invece il saluto spezzato dall’emozione di Massimo Giletti. Da non credere la scomparsa di Raffaella Carrà anche per il grande Gianni Morandi il quale scrive: “Non ci voglio credere!“. I due, insieme, hanno fatto vivere tantissimi palcoscenici.