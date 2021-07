Mara Venier, stupenda novità: il pubblico apprezza

Mara Venier, stupenda novità per cominciare bene la settimana: anche fuori dagli studi di ‘Domenica In’ il pubblico apprezza sempre

Gli Europei di calcio per una volta hanno lasciato spazio alla programmazione normale in tv e i risultati degli ascolti per la prima serata parlano chiaro. La regina incontrastata di domenica 4 luglio è ancora una volta Mara Venier.

L’amatissima conduttrice veneziana ha terminato il ciclo di puntate a ‘Domenica In‘, che comunque sta ancora andando in onda con il meglio della stagione. Ma è tornata in video come padrona di casa dello spettacolo ‘Una Voce per Padre Pio‘, mix tra canzoni, ballo e ospiti per promuovere una raccolta benefica destinata ai progetti di ‘Una Voce Per Padre Pio Onlus’.

Con lei Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Katia Ricciarelli, ma anche Al Bano e Romina Power oltre alla ballerina Giulia Stabile che ha appena vinto ‘Amici 20’. Una formula che ha funzionato, vincendo la serata con 2.298.000 spettatori, pari al 14% di share. Numeri non clamoroso, ma sufficienti per sbaragliare la concorrenza.

Mara Venier, stupenda novità: battuto nettamente un altro beniamino del pubblico

Canale 5 aveva scelto di spostare a domenica la seconda puntata della fiction ‘Masantonio’ con Alessandro Preziosi, per evitare pericolosi incroci con il calcio. Una decisione che non ha premiato perché è stata vista solo da 1.323.000 spettatori, pari all’8% di share.

Bene invece su Rai 2 i due episodi di ‘Delitti in Paradiso’ che hanno convinto 1.396.000 spettatori (7.8& di share). Su Italia 1 invece la replica di ‘Colorado’ ha totalizzato 829.000 spettatori con il 5.5% di share e su Rai 3 l’incontro di basketm Serbia-Italia, per la qualificazione olimpica, 745.000 spettatori (4%). Infine Su Rete 4 il film ‘Solo per Vendetta’ è stato visto da 893.000 spettatori con il 5.3% di share e su La7 l’altro film ‘Mangia, prega, ama’ da 355.000 spettatori con il 2.3%.