Maneskin, addio ad un volto storico: new entry nella band più amata del momento? Ecco cosa sta accadendo proprio in queste concitate ore.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, i Maneskin con il brano Zitti e Buoni hanno vinto anche l‘Eurovision 2021 divenendo così una delle band più famose e acclamate dal pubblico mondiale. Il rock della band italiana ha segnato un traguardo storico per il nostro Paese in quanto l’Italia non si aggiudicava l’Eurovision da ben 31 anni. Prima del gruppo romano, a vincere questo titolo sono stati solo due artisti: Gigliola Cinquetti nel 1964 con “Non ho l’età” e Toto Cutugno nel 1990 con “Insieme”.

Squadra che vince non si cambia. Sarà così anche nel mondo della musica? L’ufficio stampa Vivo Concerti e Maneskin ha fatto sapere che ci sarà un cambiamento nel gruppo dopo il recente addio di Marta Donà, storica manager del gruppo. Nelle scorse ore si è parlato con una certa insistenza di Clementino Zard come nuovo manager della band, ma puntuale è arrivata la smentita.

Maneskin, nuovo ingresso nella band più amata del momento?

“Si smentisce categoricamente la notizia di un prossimo coinvolgimento di Clemente Zard come nuovo manager della band Måneskin. La notizia pubblicata sul sito TPI è priva di fondamento e si chiede immediata rettifica”. Dunque chi sarà il nuovo manager dei Maneskin?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dayane Mello tra le braccia di un altro uomo, nuova storia d’amore? – FOTO

Qualche giorno fa a sorpresa si è mormorato che a guidare la band sarebbe potuto essere Simon Cowell, creatore di X Factor. Tuttavia lo stesso Damiano David ha smentito le dicerie, etichettando il pettegolezzo come fake news. Seguiremo, dunque, con grande attenzione la vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.