GF Vip 6, incredibile! Arriva la conferma: “Mi hanno chiesto di partecipare”

Nel corso di un’intervista, Malika Chalhy ha confermato di essere stata corteggiata da parte della redazione del GF Vip 6, che le avrebbe chiesto di entrare nella Casa del Grande Fratello. Ecco la sua risposta.

Malika Chalhy aveva avvertito tutti con un messaggio molto forte lasciato su Instagram a mo’ di avvertimento: “In questi giorni vi siete divertiti a sputtanarmi, da lunedì inizierò a divertirmi io“. E come promesso, lunedì 5 luglio è stata pubblicata una sua intervista con Il Corriere della Sera, dove Malika racconta la sua verità.

Malika Chalhy non rinnega gli acquisti che tanto hanno fatto arrabbiare l’opinione pubblica italiana. Il bulldog francese da 2.500 euro è un supporto psicologico, mentre la Mercedes da 17.000 euro – anche se di seconda mano – è una scelta affrettata. La ragazza di 22 anni, cacciata di casa perchè lesbica, ammette che forse doveva trovarsi prima un lavoro.

Laura Boldrini: “Non sono mai stata contattata da Marika Chalhy per una raccolta fondi no-profit”

Marika Chalhy rivendica la sua battaglia contro i genitori che l’hanno cacciata di casa così giovane, negandole all’improvviso ogni affetto familiare. Le sue spese successive alla raccolta fondi, piuttosto, sono uno di quegli sbagli che si possono fare a 22 anni. E aggiunge: “Io la gogna me la prendo tutta, ma chi mi offende non è meglio di me“.

In molti l’hanno accusata di voler diventare un personaggio televisivo e fare soldi attraverso le ospitate. Malika Chalhy non ci sta, e per dimostrare che non è vero racconta di aver rifiutato di partecipare al GF Vip 6. E poi ribadisce che il suo primario obiettivo in questo momento è lottare per delle buone cause.

Intervistata da Le Iene, Marika aveva raccontato di voler condividere parte dei circa 150.000 euro ricevuti con le donazioni a chi è vittima di discriminazioni come lei. Per questo, ha riferito di essersi messa al lavoro con l’onorevole Laura Boldrini. È arrivata però una pronta smentita da parte del politico, che sostiene di non aver avuto nessun contatto.