Covid-19, bollettino 5 luglio: 480 contagiati e 31 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

I nuovi dati del bollettino sul Covid-19 in Italia confermano il trend delle ultime settimane. Sono stati registrati infatti 480 contagiati a fronte di 74.649 tamponi processati (ieri erano 808 i nuovi positivi), e 31 decessi. Inoltre sono stati registrati 1.582 guariti a fronte di 1.706 di domenica 4 luglio.

Anche sul fronte dei ricoveri da parte della Protezione Civile ci sono notizie positive: sono sei le persone che hanno lasciato la terapia intensiva e -27 i pazienti che erano ricoverati nei reparti ordinari. La campagna vaccinale procede regolarmente: 53.601.939 dosi di vaccino somministrate in totale.

Bollettino Covid del 5 luglio, i dati aggiornati regione per regione: i contagi

Questi i dati con i nuovi casi regione per regione in Italia:

In Puglia sono +15 i nuovi contagiati, in Abruzzo +7, in Piemonte +15, in Basilicata +7, in Calabria +11, in Friuli Venezia Giulia +2, nel Lazio +83, in Toscana +41, nelle Marche +4, in Valle d’Aosta +3 e in Sardegna +9.