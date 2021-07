Calciomercato Milan, accordo vicino per una stella: si chiude in settimana. Maldini e Massara stanno trattando gli ultimi dettagli con il Real Madrid

Un’indiscrezione riportata questa mattina su ‘La Gazzetta dello Sport‘ accende le fantasie dei tifosi del Milan. Dopo le partenze a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, è arrivato ora il momento degli investimenti. Maldini e Massara sono a lavoro per chiudere un’operazione di alto profilo con il Real Madrid. Isco è un nome concreto per rinforzare il centrocampo rossonero e potrebbe sbarcare a Milano fra pochi giorni. Il fantasista andaluso è stato già vicino al ‘Diavolo‘ nel 2017 e nel 2019, quando il suo cartellino ancora aveva delle valutazioni piuttosto elevate. Ora a un anno dalla scadenza (30 giugno 2022) il suo cartellino è notevolmente più alla portata, mentre per l’ingaggio si parla di circa 5 milioni di euro netti a stagione. Dopo essere sbarcato nella capitale spagnola nel 2013, proveniente dal Malaga, Isco ha vissuto alti e bassi con le ‘Merengues’. Stimatissimo da Ancelotti, ha iniziato a giocare meno con Solari e con lo stesso Zidane non ha mai trovato la continuità giusta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incredibile Cristiano Ronaldo: decisione già comunicata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, doppio colpo per Mourinho: “Si chiude dopo il weekend”

Calciomercato Milan, accordo vicino per una stella: in arrivo Isco dal Real Madrid

Di lui se ne era parlato già nella scorsa finestra di mercato invernale, ma all’epoca il Milan non poteva permettersi un investimento del genere. Oggi, grazie anche ai soldi risparmiati sugli ingaggi di Calhanoglu e Donnarumma, il discorso è diverso. Pioli lo inserirebbe perfettamente al posto del turco, nel suo 4-2-3-1. Un trequartista ideale per svariare alle spalle di Ibrahimovic. Nonostante sia sulla breccia ormai da diversi anni, lo spagnolo ha ancora 29 anni e garantirebbe anche un futuro piuttosto lungo. La valutazione di Florentino Perez è di circa 20 milioni, ma può essere ancora limata verso il basso. Ovviamente essendo arrivato a 6 mesi dalla scadenza può arrivare solo a titolo definitivo. Nei prossimi giorni a Milanello contano di arrivare alla fumata bianca. Non avendo partecipato agli Europei, sarebbe disponibile per iniziare subito il ritiro con il resto dei compagni. Isco potrebbe essere il primo colpo del 2021 rossonero.