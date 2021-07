Calciomercato Juventus, svolta Cristiano Ronaldo: incontro decisivo!

Giorni decisivi per il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese potrebbe andare via durante questo calciomercato o rinnovare.

Il calciomercato della Juventus potrebbe ruotare intorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è davanti ad un bivio. Infatti adesso CR7 dovrà decidere tra la cessione ed un rinnovo in maglia bianconera. Di recente il portoghese ha fatto sapere di essere pronto ad essere allenato nuovamente da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è stato il suo primo allenatore all’arrivo a Torino.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, nei prossimi giorni l’entourage del calciatore dovrebbe incontrarsi con la dirigenza bianconera. A breve, infatti, Jorge Mendes sarà a Milano per incontrare Andrea Agnelli e Federico Cherubini. L’incontro dovrebbe essere quello decisivo e potrebbe dare l’inizio ufficiale al calciomercato juventino. Andiamo a vedere le due strade che ha davanti il portoghese.

Calciomercato Juventus, Ronaldo decide il suo futuro: doppia ipotesi

I tempi per venire a conoscenza del futuro di Ronaldo non saranno di certo lunghi. Infatti il suo Portogallo è stato eliminato da Euro 2020 e CR7 può quindi decidere il suo futuro. Al momento l’unica cosa certa è che il Real Madrid si è tirato fuori dalla corsa al calciatore. Mentre invece restano vigili sulla situazione il Manchester United ed il Paris Saint-Germain. Tra queste due lo United è la meta preferita da Ronaldo, pronto a tornare in Inghilterra.

Dall’altra parte, invece troviamo il Paris Saint-Germain che con un mercato ambizioso è pronto a conquistare la sua prima Champions League. Ma dopo rumors è incertezze la strada più possibile è una permanenza di Ronaldo in bianconero. Il ritorno di Allegri, a sorpresa, sembrerebbe essere stato molto apprezzato dal campione che ha come obiettivo riportare la Champions League a Torino. Sono quindi ore decisive, con i tifosi della Juve che possono sperare in una permanenza del campionissimo portoghese.