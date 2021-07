Anticipazioni Una Vita, due nuovi sorprendenti arrivi ad Acacias

Le anticipazioni della settimana di Una Vita fanno sapere di due nuovi ingressi nella soap opera per i telespettatori italiani

Una nuova settimana di ricche puntate di Una Vita – Acacias 38 sta per iniziare e le anticipazioni promettono grandi evoluzioni della trama. A partire da oggi, lunedì 5 luglio alle 14:15 su Canale 5 andrà in onda la 1203° puntata con Camino che confessa ad Emilio l’intenzione di accettare l’anello di Ildefonso – nonostante non voglia sposarlo – ed utilizzarlo per corrompere la lavandaia e farsi dire chi l’ha ordinata di denunciare Maite. Julio presenterà Aloida a José la quale si proporrà come domestica, ma Bellita si mostra alquanto scettica.

Felipe chiederà ad Augustina di rimanere a lavorare, ma quest’ultima riceverà una lettera minatoria scritta con del sangue. Intanto Armando e Susana tornano nel loro quartiere dove raccontano tutta la loro visita ad Acacias tranne l’arresto di Maite che vogliono nascondere. Santiago, dopo aver ricevuto un misterioso e criptico messaggio, decide di correre via di corsa dalla città e lasciarla per sempre.

Anticipazioni Una Vita, non solo Aloida: arriva anche Laura

Genoveva assume una nuova domestica, Laura, che fin da subito desta sospetti, soprattuto per il modo in cui guarda Felipe. Il commissario Mendez si reca a casa degli Alvarez Hermoso e viene subito incuriosito dalla domestica, Genoveva sospetta che i due si conoscono già. Oltretutto, Laura inizia a fare domande su Marcia; quest’ultima va a trovare Genoveva che fingerà di essere stata spinta e cadere per le scale.

Emilio e Cinta decidono di sposarti, ma Moncho non smette di piangere e gli sforzi fatti da Ramon per imparare ad urlare come Jacinto risultano essere inutili.