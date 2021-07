Anticipazioni Temptation Island, reazione inaspettata al falò: va via – VIDEO

Questa sera una nuova puntata di Temptation Island e le coppie saranno sottoposte a dure prove: tutte le anticipazioni

SPOILER: Alessio, durante il falò con i ragazzi, ha una reazione inaspettata! Cosa avrà visto? Tutti sintonizzati domani in prima serata su Canale 5 per la seconda puntata di #TemptationIsland 🔥 pic.twitter.com/Sm17OtPsgD — Temptation Island (@TemptationITA) July 4, 2021

Dal profilo ufficiale Twitter di Temptation Island appare un video spoiler di un falò: Filippo Bisciglia mostra ad Alessio uno – o più? – video che lo gettano nello sconforto ed in lacrime. “Ma che ca…”, si alza e va via: cos’avrà visto della sua fidanzata Natascia nel villaggio delle fidanzate?

Alessio Tanoni deluso dal comportamento della fidanzata abbandona il falò, ma da un altro spoiler del programma sappiamo che qualcuno chiederà il confronto e metterà fine alla loro esperienza nell’isola delle tentazioni: si tratta proprio di Alessio e Natascia?

Anticipazioni Temptation Island, la storia tra Alessio e Natascia

Natascia è stanca di essere giudicata dal suo fidanzato Alessio! Questo viaggio nei sentimenti li aiuterà a trovare un punto d’incontro? #TemptationIsland pic.twitter.com/UabclM6YXM — Temptation Island (@TemptationITA) June 30, 2021

Alessio Tanoni e Natascia Zagato stanno insieme da due anni e mezzo, ma da circa un anno convivono a casa di lei, in provincia di Ancona. Lui operaio, lei estetista, la coppia è entrata in crisi quando si è accorta di una certa monotonia e hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island.

In particolare, è Natascia a vivere un senso di disagio: “Non riesco più ad essere me stessa, a parlare liberamente senza che lui mi giudichi, a partire dal mio modo di vestire”.