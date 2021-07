Anticipazioni Mr Wrong, nuovi colpi di scena: rischio denuncia e licenziamento!

Mr Wrong, Deniz cercherà di aiutare Ezgi a dimostrare la sua innocenza: le anticipazioni

Ad aiutare la giovane pr, scenderà in campo anche Deniz. Quest’ultima chiederà le immagini immortalate dalle telecamere di sicurezza dello studio legale dove lavorava. In questo modo, Deniz scoprirà che a sostituire i documenti per la licenza del nuovo locale di Ozgur è stata Irem la quale sarà licenziata.

Il pubblico di Mediaset resta dunque in trepida attesa. Nella puntata che andrà in onda martedì prossimo, 6 giugno dalle ore 21.20, i colpi di scena accompagneranno i telespettatori in un tripudio di emozioni.