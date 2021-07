Alessia Marcuzzi, ritorno al passato: grandissima emozione – VIDEO

Back to the past per Alessia Marcuzzi che fa un tuffo nei ricordi e torna nel suo paesino d’origine, dove sono nate mamma e nonna

Alessia Marcuzzi ha annunciato una pausa dalla TV ed ha lasciato Mediaset dopo 25 anni, ma la sua vita sembra soltanto essere svoltata in meglio. La conduttrice ha fatto un tuffo nel passato e nelle storie di Instagram sembra piacevolmente colpita dalle emozioni vissute durante il suo viaggio a Roseto Valfortore.

“È uno dei borghi piu’ belli d’Italia. È il paese della mia fantastica nonna Mela, è il paese dov’è nata mia mamma, il mio sangue è per metà pugliese!”, ha scritto la Marcuzzi a proposito del paesino di meno di mille abitanti.

Alessia Marcuzzi, tuffo nel passato: l’accoglienza del borgo

Una volta arrivata al borgo delle sue origini, Alessia Marcuzzi ha avuto un’accoglienza magnifica ed un compito speciale: dirigere la piccola orchestra del paesino: “Questa mattina, in occasione della festa in onore di Sant’Antonio abbiamo un direttrice d’orchestra d’eccezione che dirige il Complesso Bandistico ‘Città di Roseto'”.

Presa una pausa dal piccolo schermo, la Marcuzzi è voluta tornare alla normalità e godersi la natura, nonché la semplicità anche di un piccolo borgo di meno di mille abitanti, pur sempre calorosi e che le hanno riservato la giusta accoglienza. Ciononostante, non è pensabile il suo possa essere un addio definitivo alla TV, considerata la sua dimestichezza di fronte alle telecamere, bensì soltanto una pausa di riflessione.