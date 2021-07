Al Bano e Romina, che delusione sul palco: il gesto non passa inosservato

Al Bano e Romina sono stati due dei grandi protagonisti dell’evento ‘Una voce per Padre Pio’, quel gesto però non è passato inosservato: cos’è successo.

Tra i grandi protagonisti della manifestazione ‘Una voce per Padre Pio‘ abbiamo visto l’esibizione di Al Bano e Romina. Da diverso tempo i due sono tornati a duettare e per l’occasione si sono esibiti con la nota canzone ‘Ci sarà‘. Durante l’esibizione, però, il cantante ha deciso di rivolgere il microfono al pubblico sperando in una folta partecipazioni degli astanti.

A sorpresa, però, quasi nessuno dei presenti ha proseguito a cantare una delle canzoni più note dei due. Così Al Bano ha deciso subito di sdrammatizzare affermando: “Ma non canta nessuno? Così Padre Pio si arrabbia“. Non contento il cantante pugliese ha poi chiesto il supporto del coro: “Allora coristi, date una mano!“. Un episodio a dir poco singolare, che non è sfuggito ai telespettatori della trasmissione.

Al Bano e la rivelazione a Mara Venier: “Da lui ho ricevuto una comunione”

Al termine dell’esibizione, Al Bano ha fatto un importante rivelazione alla amica Mara Venier. La presentatrice veneta era la grande host dell’evento ed ha colto l’occasione per rivolgere diverse domande al cantante. Così il cantante pugliese ha raccontato un aneddoto sul Santo di Pietralcina. Stando alle sue parole, infatti, Al Bano avrebbe ricevuto una comunione dal santo quando aveva 11-12 anni.

Prima di esibirsi con Romina, il cantante ha chiesto all’ex: “Come va da queste parti? E il cuore?“. Così la Power ha risposto brevemente: “Bene, bene grazie a Dio“. I due in questi giorni sono stati al centro dei magazine di gossip. Infatti la figlia Cristel Carrisi aspetta il terzo figlio dal compagno Davor Luksic. Così dopo Kai e Cassia, Cristel è pronta a dare alla luce il nuovo figlio in autunno.