Addio a Raffaella Carrà, la regina della TV si è spenta a 78 anni

Raffaella Carrà ha esalato il suo ultimo respiro all’età di 78 anni. L’annuncio della sua morte si è appreso da Repubblica e Tgcom.

Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni. A darne il triste annuncio Sergio Iapino che si unisce al dolore dei nipoti della conduttrice. “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

La regina dello spettacolo si è spenta alle ore 16.20 dopo aver lottato contro una malattia che si era insidiata nel suo corpo esile, ma pieno di energia, da qualche tempo. La notizia, giunta al pubblico come un fulmine a ciel sereno ha fatto unire l’intero popolo italiano al lutto che ha colpito la sua famiglia.

E così oggi l’Italia deve salutare una delle donne che più di altre ha contribuito a modo suo ad abbattere qualsiasi tipo di stereotipo legato alla figura femminile degli anni ’60. Donna bolognese dal cuore grande. Non aveva avuto figli ma di figli – diceva sempre lei – ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad ‘Amore’, il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore. Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri.