WhatsApp, una funzione rivoluziona i video: novità assoluta per gli utenti

Spunta su WhatsApp una nuova funzione riguardante i video. Andiamo a vedere cosa cambia e perchè lo strumento era molto richiesto da tutti gli utenti.

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno rinnovando l’applicazione giorno dopo giorno, introducendo nuove funzioni a cadenza settimanale. Negli ultimi mesi abbiamo visto come sono stati rivoluzionati i ‘messaggi audio’. Adesso da Menlo Park arriva la grande novità anche per i video. Come riporta il portale specializzato WABetaInfo a breve si potrà scegliere la qualità di invio dei video registrati, una features che si può rivelare molto utile.

Saranno tre le qualità di upload disponibili:

AUTOMATICA – Qui sarà l'applicazione a decidere la qualità del video inviato e tutto dipenderà dalla qualità di connessione.

BEST QUALITY – L'utente potrà inviare i video alla massima qualità disponibile.

DATA SAVER – Con questa opzione WhatsApp predilige una qualità adeguata per il salvataggio in massa, rendendo quindi il video più leggero possibile.

Al momento l’applicazione non ha ancora annunciato quando uscirà quest ultimo aggiornamento. L’unica cosa certa è che nell’ultimo periodo, l’applicazione sta cercando di aumentare il numero di aggiornamenti proprio per non essere recuperata dalla concorrenza. Infatti molte delle nuove funzioni sono riprese dalla principale competitor dell’app di Menlo Park, Telegram.

WhatsApp, grande novità per immagini e video: cosa cambia

Come anticipato ampiamente, tra maggio e giugno WhatsApp ha premuto il piede sull’acceleratore per quanto riguarda gli aggiornamenti. Infatti abbiamo visto l’arrivo degli audio a velocità doppia, ma non è l’unica funzione pronta a migliorare l’applicazione. A breve, inoltre, l’app implementerà i contenuti multimediali visualizzabili una sola volta. La funzione dovrebbe arrivare a breve sulla versione Beta dell’applicazione di messaggistica.

Quindi quando invieremo foto o video potremo selezionare la funzione grazie ad un nuovo tasto inserito nella parte destra del box per inviare i messaggi. Il contenuto in questione sarà poi cancellato automaticamente una volta che il destinatario lo avrà aperto. Inoltre se il destinatario avrà disattivato la funzione della spunta blu, il mittente saprà comunque se il contenuto è stato visualizzato o meno. Inoltre la funzione sarà utilizzabile anche nelle chat di gruppo, con l’amministratore che potrà decidere se attivarla o meno.