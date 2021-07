Verona, precipitano dal tetto di una vecchia ghiacciaia: morti due bambini

Tragedia a Malga Preta, in provincia di Verona. Qui quattro bambini stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia, che è crollata improvvisamente.

Nella giornata di ieri due bambini hanno perso tragicamente la vita a Malga Preta, provincia di Verona, mentre giocavano. L’allarme sarebbe scattato intorno alle ore 16. Infatti stando alle prime ricostruzioni quattro bambini stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto. In seguito all’incidente due bambini hanno perso la vita, mentre altri due sono rimasti feriti.

Sul posto sono prontamente intervenuti elicotteri di Verona emergenza e Trento. Inoltre sono state attivate anche le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo. Le forze dell’ordine non hanno ancora reso noto le generalità dei due bambini, che dovrebbero avere tra i 6 e gli 8 anni. Andiamo quindi a vedere cosa è emerso dalle prime indagini.

Verona, morti due bambini: la ricostruzione delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno subito provato a ricostruire quanto accaduto. Stando alle prime indagini il gruppetto di bambini stava giocando sopra il tetto di una vecchia ghiacciaia in parte interrata. Inoltre la ghiacciaia era interrata ed i quattro bimbi erano di fatto a poche decine di centimetri di altezza sul livello del suolo. A risultare fatale, quindi, non sarebbe stata solamente la caduta ma anche il crollo di parte di una parete della ghiacciaia.

Secondo quanto riportato i due amici che stavano giocando con i due bimbi che hanno perso la vita hanno intorno ai 10 anni. I due bimbi feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale grazie all’arrivo dell’elisoccorso. Adesso i due bambini sono ricoverati all’Ospedale di Borgo Trento, nel veronese. Fortunatamente, però, adesso i due non sono in pericolo di vita ed hanno riportato ferite non gravi agli arti inferiori.