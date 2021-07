Regina Elisabetta, nuove ombre a Buckingham Palace: fuga improvvisa e polemiche che anche queste volte non tardano ad arrivare.

E’ stata una breve fuga quella del principe Harry il quale ha raggiunto la Royal Family per l’inaugurazione della statua dedicata a sua madre Lady Diana in occasione del giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni.

Subito dopo, il figlio di Carlo è partito tornando da sua moglie Meghan Markle negli Stati Uniti. Questa ultima, difatti, non ha preso parte alla cerimonia dedicata a Diana. Il principe Harry inoltre, è sembrato molto a disagio soprattutto durante l’incontro con il fratello William che avrebbe salutato in modo fugace.

Harry a Londra per una toccata e fuga: l’incontro con la Royal Family l’ha messo a disagio

Da quanto i rapporti tra Harry e la famiglia si sono inclinati, il principe è stato in Inghilterra solo due volte: la prima in occasione della morte di suo nonno Fillippo e adesso per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana.

In questa ultima occasione Harry è sembrato molto a disagio e subito dopo la cerimonia dedicata a sua madre, è scappato via da sua moglie e dai suoi due figli, Archie e Lilibet Diana. Questa ultima è nata circa un mese fa. La sua permanenza a Londra è durata solo una settimana, compresi i 5 giorni di quarantena, e resta da capire anche come sia andato il tanto atteso faccia a faccia con la nonna, la regina Elisabetta.