Pippo Inzaghi e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne presto genitori: lei è incinta – FOTO

Buone notizie in casa di Pippo Inzaghi che diventa papà: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta

Angela Robusti e Filippo Inzaghi diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo è stato il nuovo allenatore del Brescia ed ex Benevento che quest’anno ha visto la sua squadra scivolare in Serie B. Dopo l’amaro dal punto di vista lavorativo, arriva la bellissima notizia dal punto di vista personale con in arrivo un fiocco azzurro.

Nonostante la differenza d’età tra i due, lui quasi 48 anni e lei 30, sembrano essere una coppia molto affiatata e con in arrivo un “ometto” ad illuminare la loro vita, il loro legame sarà ancora più forte.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti presto genitori: la felicità dell’allenatore

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te!”. In questo modo Super Pippo dà ben due notizie ai suoi fan: sarà presto papà e di un piccolo grande ometto.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sono conosciuti appena quattro anni fa. Mentre lui non ha bisogno di presentazioni, lei è stata una corteggiatrice di Luca Onestini ad Uomini e Donne. Alla fine Angela non è mai uscita dal dating show con qualcuno perché il tronista scelse Soleil Sorge.