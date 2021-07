Pierpaolo Pretelli, le parole del suo papà alla Gregoraci: fan in rivolta

Si è scatenata una vera e propria rivolta sul web dopo che Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo, ha fatto nuovi complimenti alla Gregoraci

Continua a fare rumore il triangolo composto da Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. A distanza di tempo dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip dove i tre hanno avuto l’occasione di conoscersi, il gossip non si placa.

Ancora una volta è la famiglia dell’ex velino di Striscia la Notizia ad aprire una vecchia piaga. Questi ultimi, infatti, hanno sostenuto tantissimo la Gregoraci nella casa del GF Vip e continuano a farlo anche fuori. In queste ore sta girando uno screenshot fatto dai fans della Salemi tra le Insta Stories di Bruno, padre dei Pierpaolo.

Qui il Pretelli senior si è complimentato con l’ex moglie di Briatore nonché ex parentesi avuta da suo figlio nella casa più spiata dagli italiani. Le parole di Bruno hanno mandato in rivolta i fans che hanno incriminato l’Insta Stories eliminata dal papà dell’ex gieffino poco dopo la pubblicazione.

I complimenti del Pretelli senior a Elisabetta Gregoraci: è rivolta tra i fan della Salemi

E’ rivolta tra i fans di Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli, dopo che il papà dell’ex velino ha pubblicato nelle sue Insta Stories un post complimentandosi con l’ex di Flavio Briatore.

La Gregoraci infatti in questi giorni è stata al timone di Battiti Live che presto vedremo in onda su Italia Uno e Bruno Pretelli sembrerebbe aver apprezzato moltissimo la sua conduzione: “Complimenti per tutto da me e Margherita“.