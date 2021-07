Pechino Express su Sky: quando inizia, conduttore e cast. Tante le novità in vista per l’adventure game che inizierà nei prossimi mesi

Tra le novità più importanti nella prossima stagione di Sky ci sarà anche un programma amatissimo che cambia rete. Per otto anni infatti Pechino Express è stata esclusiva i Rai 2. Ma dopo la sospensione del programma nel 2020 per la pandemia mondiale, il suo ritorno sarà su Sky Uno.

Non è però l’unica cosa che cambia, perché sarà diverso anche il nome per dare un segno di discontinuità con il passato. L’adventure game infatti tornerà in onda con il nome di Pekin Express, ma ci sarà anche un volto amatissimo dal pubblico. Costantino Della Gherardesca infatti ancora una volta sarà il punto di contatto tra i concorrenti e il pubblico a casa.

Ma quando saranno registrate le puntate del programma e quanto potremo vederlo in tv nella nuova stagione televisiva? Secondo il portale Blogo, la prossima stagione di Pekin Express sarà ripresa tra settembre e ottobre, pandemia permettendo, ma trasmessa soltanto nei primi mesi del 2022.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anticipazioni Temptation Island: bufera su una coppia, rischio squalifica

Pechino Express su Sky: le nazioni interessate e le prime anticipazioni sul cast

Diverso il nome ma anche il percorso per la nona edizione di Pekin Express. Secondo le prime indiscrezioni i concorrenti dovrebbero muoversi tra Israele e Giordania. Due Paesi che in linea teorica sono usciti dalla crisi della pandemia, ma da qui a quando cominceranno le registrazioni è tutto da vedere.

Piche ancora le anticipazioni sul cast, ma una è clamorosa. In mezzo alle coppie in gara potrebbero esserci un padre e un fidanzato famoso: parliamo di Antonino Spinalbese, nuovo compagno di Belen Rodriguez, e di Gustavo Rodriguez che è il papà della showgirl argentina. Con loro potrebbero partecipare anche due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi come Gaspare/Nino Formicola e Franco Terlizzi.