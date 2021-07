Papa Francesco ricoverato al Gemelli, sarà operato subito al colon. Come ha spiegato la Sala Stampa vaticana, intervento già programmato

L’Angelus di mezzogiorno in piazza San Pietro e poi la corsa in ospedale. Una domenica diversa dal solito per Papa Francesco che poco prima delle 14.30 è arrivato al Policlinico Gemelli per essere ricoverato e successivamente sottoposto subito ad un intervento chirurgico.

Prima che altre voci allarmanti potessero diffondersi, la Sala Stampa vaticana ha fatto sapere subito di cosa si trattava. Un intervento programmato da tempo per risolvere una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Ad occuparsi dell’operazione è il professor Sergio Alfieri e alla fine sarà diramato un bollettino medico.

Papa Francesco ha sempre goduto di buona salute, almeno fin da quando ha preso il poso di Benedetto XVI. Ma a 21 anni, come aveva raccontato il libro ‘Il gesuita’ di Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin, era stato colpito da una forma grave di polmonite che aveva fatto sviluppare tre cisti. Così, successivamente aveva dovuto affrontare un’operazione per asportargli la parte superiore del polmone destro.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli, a settembre andrà in visita pastorale in Slovacchia

Nessun segnale del ricovero questa mattina, quando Papa Francesco era regolarmente affacciato su piazza San Pietro per l’Angelus di mezzogiorno. Durante il suo discorso aveva annunciato che dal 12 al 15 settembre sarà Slovacchia per una visita pastorale: “Il pomeriggio prima, concelebrerò in Budapest la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale. Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro”.

E nell’Angelus aveva anche ricordato Gesù, disprezzato nelle sue vesti di profeta a Nazaret perché “i suoi compaesani non accettano lo scandalo dell’Incarnazione”. Non accettavano che Dio reincarnato potesse essere anche il figlio del falegname del paese, ma in realtà era proprio quella la sua grandezza.