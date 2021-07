Netflix, cancellate 4 serie indimenticabili: la rabbia dei fan. La decisione della piattaforma streaming ha colto molti di sorpresa

Le logiche del mercato non fanno eccezioni nemmeno nel fantastico mondo di Netflix. La piattaforma streaming più famosa a livello globale per la messa in onda di Serie Tv, deve guardare ai conti e alle passioni del pubblico. Questo sta portando nell’ultimo periodo alla cancellazione di alcuni programmi a cui i fan erano particolarmente legati. Stagioni andate così così dal punto di vista degli ascolti, poca creatività da parte degli sceneggiatori e chi più ne ha più ne metta. Una logica piuttosto spietata e che non ammette molte eccezioni.

A farne le spese quest’estate sono quattro serie che in molti conoscevano (e seguivano) anche in Italia. Si tratta di “The Crew”, “Mr. Iglesias”, “Bonding” e “Country Comfort”, tutte annullate in un sommario colpo di spugna.

Netflix, cancellate 4 serie indimenticabili: non ci sarà una seconda stagione per “The Crew” e “Country Comfort”

Sia “The Crew” che “Country Comfort” non sono sopravvissuti alla stagione d’esordio, mentre “Bonding” e “Mr. Iglesias” potevano contare su uno storico di due anni. Il creatore di “The Crew”, Kevin James, ha concluso un accordo con Netflix per sviluppare un’altra serie comica. Gabe Iglesias mollerà l’omonimo format per concentrarsi sulla terza stagione di un altro prodotto che porta la sua griffe.

Chi è riuscito invece a superare la mannaia del taglio sono state “The Upshaws”, con Kim Fields, Mike Epps e Wanda Sykes, che vedrà una seconda stagione da 16 episodi. Nella serie, che ha debuttato sullo streamer a maggio, Bennie Upshaw (Epps, il capo di una famiglia della classe operaia nera a Indianapolis), è un meccanico affascinante e carico di buone intenzioni a capo di una famiglia molto numerose e sui generis. Il prodotto ha riscosso un ottimo successo in America e non male anche all’esordio in Italia.