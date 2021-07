Michelle Hunziker, lutto improvviso per la conduttrice: “Ho il cuore spezzato”

Lutto improvviso per Michelle Hunziker che resta segnata dal dolore della scomparsa: l’ultimo saluto sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Un lutto improvviso e doloroso per Michelle Hunziker che ha dato l’addio a Lilly, la sua piccola cagnolina che, come detto dalla conduttrice italo svedese nei giorni passati, stava soffrendo in seguito ad una piccola operazione. Non ce l’ha fatta a riprendersi ed ha lasciato la Hunzkier nel dolore della scomparsa, un dolore che soltanto chi ama gli animali e chi ne ha uno può ben comprendere.

Lilly ha aspettato che la sua padrona rientrasse da una settimana in Sicilia che la conduttrice ha passato nel totale relax con le sue amiche, per poterle dare un ultimo saluto.

Michelle Hunziker, lo straziante addio a Lilly

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

“Mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque. Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica”, ha scritto Michelle Hunziker lungo il suo lunghissimo post dedicato alla sua compagna. “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei. Due occhietti scuri ed espressivi, sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva”.

Per concludere, la conduttrice ha scritto: “Ora c’è un vuoto incommensurabile e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo. Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio”.