Mara Venier in tv con una ex vincitrice di Amici: fan al settimo cielo

Mara Venier è pronta a condurre lo spettacolo musicale ‘Una Voce per Padre Pio” insieme ad un ex vincitrice di Amici: grande sorpresa per i fan.

Dopo la paralisi ed il ritorno flash a ‘Domenica In‘, Mara Venier si prepara a condurre la nuova edizione di ‘Una voce per Padre Pio‘. Infatti la conduttrice veneta sarà la grande protagonista della 22esima edizione dell’evento benefico. Dopo l’anomala edizione dello scorso anno a causa del Covid si tornerà in piazza. Ad ospitare l’evento, infatti, ci sarà piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina (provincia di Benevento).

Zia Mara è pronta a prendere l’eredità dei suoi predecessori. Infatti hanno condotto l’evento presentatori del calibro di Tiberio Timperi, Pippo Baudo, Massimo Giletti, Alessandro Greco e Flavio Insinna. Inoltre l’evento promette davvero bene, visto che ospiterà un cast di qualità assoluta. Andiamo a vedere chi sarà coinvolto durante l’evento benefico.

Mara Venier sarà in tv con Giulia Stabile: la vincitrice di Amici parteciperà ad ‘Una voce per Padre Pio’

Sono tantissimi gli ospiti che parteciperanno all’evento benefico presentato da Mara Venier. Infatti non potranno mancare Al Bano e Romina Power, che dopo una lunga pausa torneranno a cantare insieme. Tra i tanti ospiti trovermo il soprano e la celebre attrice Katia Ricciarelli. Non mancherà nemmeno Gigi D’Alessio vista la location campana. Calcherà il palcoscenico anche l’amatissiam Orietta Berti, pronta ad esibirsi insieme ad Achille Lauro e Fedez in ‘Mille’ nuovo tormentone estivo.

Ma il vero asso nella manica per attirare anche un pubblico giovane, Zia Mara se l’è giocato invitando Giulia Stabile. La ballerina italo-catalana ha vinto l’ultima edizione di Amici ed ha accettato l’invito della Venier. Inoltre tutte le esibizioni del programma saranno accompagnate dall‘Orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Tutti i fondi raccolti dall’evento verranno destinati all’Associazione Una voce per Padre Pio Onlus che effettua opere benefiche nei paesi del terzo mondo. Inoltre i telespettatori potranno donare 5 o 10 euro inviando un messaggio al 45531.