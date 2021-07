Isola dei Famosi, ex vincitore dice addio alla Tv: il motivo

Dopo anni e anni di intensa carriera e due trofei portati a casa vincendo due reality show, noto volto della Tv dice addio alla scena

Dopo una lunghissima carriera e due trofei portati a casa con la sua partecipazione alla prima edizione dell’Isola dei Famosi e al GF Vip 3, Walter Nudo ha deciso di lasciare definitivamente il mondo della televisione. L’attore canadese, oggi 51enne, ha spiegato il motivo in una intervista rilasciata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Nudo ha parlato del momento in cui ha capito che la sua vita doveva prendere una svolta abbandonando i set che per tanti anni hanno rappresentato la sua casa principale. E’ avvenuto tutto quando girava Colpo di Fulmine su Italia Uno: “Facevamo incontrare ragazzi che non si conoscevano per capire se scattasse in loro l’attrazione”, ma un giorno è accaduto qualcosa di diverso.

Una ragazza cadde dal motorino mentre Walter la seguiva con le telecamere. Istintivamente decise di mettere giù il microfono per soccorrerla ma da dietro, la produzione gli chiedeva di fare lo scoop: “Walter, riprendi il microfono che poi mandiamo tutto in onda. Il cinismo ci serve, altrimenti cambia lavoro“. In quel preciso istante l’attore capì che era arrivato il momento di chiudere con il mondo della televisione.

Walter Nudo lascia il mondo della Tv: dopo numerosi successi, tra cui la vittoria all’Isola dei Famosi e al GF Vip 3, cosa fa oggi?

Walter Nudo ha definitivamente lasciato il mondo della televisione. L’episodio vissuto sul set di Colpo di Fulmine l’ha segnato profondamente, tanto da prendere le distanze con quel mondo che spesso si presenta cinico.

Attualmente Nudo si dedica alla meditazione e all’ipnosi. Ha attraversato un momento difficile in cui ha sofferto di depressione e si è trovato senza soldi, ma la forza di andare avanti non gli è mai mancata. Difatti, Walter Nudo è sempre riuscito a rialzarsi più forte di prima. Inoltre nel 2019 l’attore ha scoperto di aver avere avuto due ictus. Per questo motivo si è sottoposto anche ad un intervento al cuore che fortunatamente è andato a buon fine.