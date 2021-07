Gerry Scotti, bomba pazzesca: c’è il nome del nuovo programma

La Mediaset conferma il grande spazio a Gerry Scotti. Il volto storico del Biscione sarebbe pronto ad una nuova avventura: cosa c’è di vero.

L’estate della Mediaset è stata fino ad ora ricca di repliche. Infatti mentre la Rai ha riscosso un grande successo con Marco Liorni ed il suo game show ‘Reazione a Catena’, il Biscione si è limitato a mandare in onda le repliche di ‘Caduta Libera‘ condotto da Gerry Scotti. Il presentatore, dopo anni in televisione, continua ad essere amatissimo dal pubblico, con la rete di Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di lasciargli ampio spazio anche nel palinsesto 2021-22.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Isola dei Famosi, ex vincitore dice addio alla Tv: il motivo

Gerry Scotti tornerà su Canale 5 dal prossimo 30 agosto, quando presenterà una nuova edizione proprio del game show ‘Caduta Libera‘. Ma questo non dovrebbe essere l’unico lavoro in programma per la prossima stagione televisiva. Infatti Gerry dovrebbe continuare a fare il giudice a ‘Tu si Que Vales‘ e potrebbe avere addirittura un altro ruolo. Andiamo quindi a vedere i piani di Mediaset per Scotti.

Gerry Scotti, dal 30 agosto si torna con ‘Caduta Libera’: pronto un nuovo ruolo da co-conduttore

A riportare alcune indiscrezioni sul futuro di Gerry Scotti ci ha pensato il settimanale ‘DiPiù Tv‘. Infatti il magazine ha confermato il ruolo di giudice di ‘Zio Gerry’ all’interno di ‘Tu si Que Vales’. La data d’inizio della nuova edizione ancora non c’è, ma di sicuro il talent show sarà posizionato nuovamente al sabato sera. Oltre a Scotti sono stati confermati anche Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, mentre alla conduzione ci sarà Belen Rodriguez.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, cancellate 4 serie indimenticabili: la rabbia dei fan

Ma Mediaset starebbe pensando ad un nuovo ruolo per Gerry. Infatti il Biscione ha confermato il programma ‘Scene da un Matrimonio’, che verrà condotto da Anna Tatangelo. Al fianco della cantante napoletana, però, potrebbe esserci proprio Gerry Scotti nei panni del co-conduttore. In merito il giornalista Giancarlo De Andreis ha affermato: “Può darsi che andrà comunque in onda con un altro conduttore“. Infatti c’è ancora grande incertezza sul palinsesto della domenica di Mediaset, dopo che i vertici hanno cancellato i vari contenitori televisivi di Barbara D’Urso.