Covid, in Russia picco di contagi: oltre 25mila in 24 ore. Aumentano i decessi

Picco di contagi nelle ultime 24 ore in Russia. Sono oltre 25mila gli ultimi contagiati: nell’ultima settimana la variante Delta prende il sopravvento

Non si arrestano i contagi da Covid-19 in Russia dove nelle ultime 24 ore si è registrato un ulteriore picco. Infatti i nuovi casi di coronavirus sono 25.142. Non pochi restano anche i decessi legati al virus: 633 le ultime vittime che il Covid ha fatto registrare nel Paese.

A prendere il sopravvento nell’ultima settimana in Russia è la variante Delta. Questa ha fatto registrare nell’intero Paese cinque picchi giornalieri consecutivi in termini di decessi raggiungendo nella giornata di sabato 2 luglio, quota 697 vittime.