Covid-19, bollettino 4 luglio: 808 contagiati e 12 decessi

Il bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati dei contagi da Covid-19 conferma il trend. Il numero di morti e contagi è in diminuzione

I nuovi dati del bollettino sul Covid-19 in Italia confermano il trend delle ultime settimane. Sono stati registrati infatti 808 contagiati, a fronte dei 932 di sabato 3 luglio, e 12 decessi contro i 22 del giorno precedente. Inoltre sono stati registrati 1.706 guariti dal contagio.

In tutto sono stati effettuati 141.640 tamponi, come sempre un po’ di meno nel fine settimana. Anche sul fronte dei ricoveri ci sono notizie positive: ci sono 30 persone in meno in ospedale e 7 pazienti hanno lasciato la terapia intensiva. E la campagna vaccinale procede regolarmente: 53.203.327 dosi di vaccino somministrate in totale.

Covid-19, bollettino 4 luglio: i dati aggiornati dei contagi regione per regione

Questi i dati con i nuovi casi regione per regione in Italia:

Lombardia 842.375: +131 casi nuovi

Veneto 425.654: +53 casi

Campania 424.766: +110 casi

Emilia-Romagna 387.048: +52 casi

Piemonte 363.044: +40 casi

Lazio 346.269: +83 casi

Puglia 253.496: +25 casi

Toscana 244.484: +49 casi

Sicilia 232.184: +102 casi

Friuli-Venezia Giulia 106.996: +9 casi

Marche 103.787: +41 casi

Liguria 103.476: +13 casi

Abruzzo 74.949: +25 casi

P. A. Bolzano 73.330: +4 casi

Calabria 69.082: +24 casi

Sardegna 57.300: +21 casi

Umbria 56.881: +11 casi

P. A. Trento 45.791: +6 casi

Basilicata 26.985: +6 casi

Molise 13.724: +3 casi

Valle d’Aosta 11.696: 0 casi