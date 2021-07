Can Yaman e Diletta Leotta: il litigio indica che c’è aria di crisi?

Diletta Leotta e Can Yaman, durante la loro vacanza in Turchia, avrebbero conosciuto la famiglia di lui: sembrerebbe dunque procedere tutto per il meglio, se non fosse che i giornalisti hanno assistito ad un litigio fra i due.

La storia d’amore fra l’attore turco Can Yaman e la conduttrice Sky Diletta Leotta prosegue a gonfie vele. I due sono volati per alcuni giorni in Turchia, dove lui ha potuto presentare la madre e la nonna a Diletta. La relazione sembrerebbe consolidarsi, e la presenza dei parenti dà l’impressione di un fidanzamento ufficiale.

Ci sono infatti numerosissime indiscrezioni riguardo la possibilità che i due convolino a nozze molto presto, ma i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito la notizia. In questa storia idilliaca, però, i giornalisti turchi avrebbero assistito ad un litigio della coppia fuori da un ristorante.

Perchè Can Yaman e Diletta Leotta hanno litigato?

Quando Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero usciti fuori da un ristorante in Turchia, i giornalisti fuori in attesa avrebbero iniziato a scattargli numerose foto. Questa volta, però, l’attore è apparso veramente spazientito, ed avrebbe cercato di aumentare il passo. La presentatrice Sky, sentendosi trascinata per la mano, gli avrebbe chiesto spiegazioni.

Can Yaman, però, sarebbe stato davvero arrabbiato, e avrebbe rivolto a Diletta qualche frase in turco – che lei ovviamente non ha capito – prima di raggiungere la macchina. A prima vista, non sembrerebbe essere stato un litigio fra i due ma piuttosto con i gionalisti, e comunque la coppia è sembrata affiatata nonostante la reazione del turco.

