José Mourinho è sbarcato nelle scorse ore a Ciampino accolto da centinaia di tifosi. Cori anche per Chris Smalling, veterano della difesa giallorossa.

Oggi è il Mourinho Day. José è atterrato a Ciampino con un jet privato pilotato dal Presidente della Roma, Dan Friedkin. Ad accogliere lo Special One all’aeroporto vi erano centinaia di tifosi che si sono raccolti perché fieri dell’arrivo nella città eterna di uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni.

Dopo Mourinho, quasi inaspettatamente ha fatto la sua apparizione Chris Smalling, veterano difensivo che quest’anno a causa di un infortunio è rimasto fuori dai giochi per diverso tempo. Anche a lui i tifosi hanno riservato dei cori in attesa che la società chiuda la prossima settimana per due acquisti super.

Calciomercato Roma, doppio colpo per Mourinho: “Si chiude dopo il weekend”

Francesco Balzani, giornalista di Leggo, è intervenuto a Te la do io Tokyo, la trasmissione ideata e condotta da Mario Corsi, in onda sui 101.500 di Centro Suono Sport. Il collega ha fatto un punto sul calciomercato della Roma lasciandosi andare in una rivelazione di mercato.

“Xhaka si ridurrà le ferie, perché vuole lavorare da subito al ritiro con la Roma. Nel centrocampista c’è una gran voglia di cambiare aria e di iniziare la nuova avventura. Oggi si chiude anche per Pau Lopez e per Under, una volta ceduti questi due io credo che dopo il week end avremo sia Xhaka che Rui Patricio”.