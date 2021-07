Calciomercato Juventus, incredibile Cristiano Ronaldo: decisione già comunicata

Cristiano Ronaldo ha comunicato alla Juventus di voler restare a Torino: il campione non sarà ceduto durante questa finestra di calciomercato.

Si sta godendo le vacanze Cristiano Ronaldo, dopo l’eliminazione del suo Portogallo da Euro 2020. Il campione portoghese, inoltre, avrebbe anche messo a tacere ogni indiscrezione di calciomercato, comunicando alla Juventus di voler rimanere in bianconero. Infatti a riportare la notizia ci ha pensato il portale ‘Don Balon‘, con CR7 pronto a rispettare il suo contratto ma non solo.

Ronaldo avrebbe anche aperto alla dirigenza bianconera per un possibile rinnovo di contratto. L’ossessione di Cristiano, adesso, è quella di vincere la Champions League con la maglia bianconera. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da Massimiliano Allegri, che sembrerebbe pronto ad allenare nuovamente il portoghese. L’unico che potrebbe risentirne di questa decisione è Paulo Dybala che fatica a trovare la sinergia con CR7. Andiamo quindi a vedere quale potrebbe essere il primo colpo di mercato della dirigenza Juventina.

Calciomercato Juventus, si avvicina il ritorno di Pjanic: la richiesta di Allegri

In questi giorni la dirigenza della Juventus avrebbe ricevuto alcune indicazioni di calciomercato da parte di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano vorrebbe rinforzare il centrocampo, punto debole della passata stagione. Per rinforzare la mediana, Allegri avrebbe chiesto il ritorno di Miralem Pjanic, reduce da una stagione deludente al Barcellona. Infatti la scorsa stagione il bosniaco sbarcò al Camp Nou nello scambio che portò Arthur Melo in bianconero.

A rivelare la clamorosa indiscrezione di calciomercato ci ha pensato la rivista ‘Sport‘. Infatti secondo il quotidiano sportivo sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Milan e Inter, pronte ad impensierire la Juventus. All’estero invece ci sarebbe una sola squadra sul bosniaco, il Tottenham. Gli Spurs infatti vorrebbero intavolare una trattativa con il Barcellona per il prestito oneroso. Adesso quindi tocca alla Juve schiacciare il piede sull’acceleratore per battere la concorrenza e riabbracciare Miralem Pjanic.