Ballando con le Stelle, decisione di Milly Carlucci: cast super

Milly Carlucci è al lavoro per la prossima stagione di Ballando con le Stelle. Andiamo a vedere il cast della nuova edizione del dance show Rai.

Dopo oltre una decade Ballando con le Stelle continua a competere alla grande con i programmi della Mediaset. Infatti una delle edizioni più apprezzate del dance show della Rai è stata proprio l’ultima, quella senza pubblico a causa del Covid-19. Adesso Milly Carlucci ha annunciato anche la partenza delle selezioni per il cast della prossima stagione. A dare la notizia ci ha pensato ‘Nuovo Tv‘. Il settimanale, infatti, ha riportato un video postato su Instagram dalla conduttrice.

Come al solito i telespettatori affezionati al programma dovranno aspettarsi nomi di primissimo piano, capaci di dare quel pizzico di sale ad un format dagli ingranaggi quasi perfetti. Così adesso Milly è pronta a far partire i casting, anche se al momento è arrivato un sonoro no. Andiamo a scoprire i possibili partecipanti e chi ha già rifiutato la proposta della Carlucci.

Ballando con le Stelle, iniziano le selezioni: c’è già un secco ‘No’

Milly Carlucci ha fatto partire le selezioni per la nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. Qualche notizia è iniziata a circolare nelle ultime ore. Un esempio, infatti, è il ‘No’ ricevuto da Stefania Orlando che ha deciso di non partecipare al programma. Una notizia inaspettata visto che l’ex gieffina parteciperà a ‘Tale e Quale Show’ sempre sulla Rai.

Il rifiuto di Stefania Orlando sembra l’unica notizia certa riguardante la nuova edizione del programma. Secondo Nuovo Tv, Rai5 e Rai Cultura hanno ufficializzato la seconda edizione de ‘Il sogno del podio’. Infatti il programma riguarda sempre il mondo della musica e non è altro che un concorso dedicato ai direttori d’orchestra. A realizzare il programma ci ha pensato proprio Milly Carlucci, che è riuscita a strappare la collaborazione con la London Symphony Orchestra. La stagione 2021-22 della Rai, quindi, si preannuncia ricca di musica.