Anticipazioni Temptation Island: bufera su una coppia, rischio squalifica

Anticipazioni Temptation Island: bufera su una coppia che ha fatto discutere fin dalla prima puntata. Ora rischiano la squalifica

Cambia la serata ma non il copione e le emozioni. La nuova stagione di Temptation Island ha debuttato con grandissimo successo su Canale 5 mercoledì scorso, ma per evitare pericolosi incroci con la semifinale degli Europei 2020 di calcio cambia. La seconda puntata del docu reality infatti ci aspetta lunedì 5 luglio sempre in prima serate e si annunciano emozioni forti.

Molte delle coppie di fidanzati hanno cominciato a mettere in discussione i loro sentimenti fin da subito, dividendo anche i telespettatori che parteggiano per l’uno o per l’altra. Su tutti, decisamente la coppia composta da Tommaso e Valentina che è apparsa come quella più potenzialmente a rischio.

Diciannove anni di differenza tra i due romani, a vantaggio di Tommaso, e una gelosia da parte del ragazzo che è il loro vero limite come ha ammesso lui prima di entrare. Nonostante le raccomandazioni della vigilia e la sua buona volontà manifestata a parole, sono bastati i primi video della fidanzata visto nel pinnettu per scatenare la sua ira e farlo imbestialire.

Anticipazioni Temptation Island: una coppia a rischio squalifica, scopriremo tutto nella seconda puntata

Per adesso sono state solo parole, ma le anticipazioni di Temptation Island 2021 sembrano raccontare anche altro. Da giorni sui siti specializzati è ipotizzato un clamoroso colpa di scena già nella seconda puntata, con la squalifica di una coppia che ha infranto il regolamento.

E secondo quanto anticipa Blasting News, sembra davvero che nel villaggio dei fidanzati sia successo di tutto. La furia di uno di loro avrebbe fatto volare tavoli e sedie, ma non solo. Pare infatti che Tommaso alla fine non abbia retto la pressione cercando di violare le regole per raggiungere la sua fidanzata. Se così’ veramente fosse, la squalifica scatterebbe subito. Ma dovremo aspettare ancora qualche ora per scoprirlo.