Anticipazioni Love is in the air, Eda finisce nei guai dopo le bugie

Le anticipazioni di Love is in the air fanno sapere di un grosso plot twist nella trama della soap opera turca

Le anticipazioni di Love is in the air della settimana dal 5 luglio danno nuovi importanti sviluppi sulla trama dell’amata soap opera turca di Canale 5. È stato Kaan a rubare i disegni industriali e Serkan vuole acquisire la società del suo diretto competitor per lavorare nuovamente sui progetti dell’hotel. Intanto Seyifi e Sirius escogitano un nuovo piano per far cadere Serkan tra le braccia di Eda.

Serkan e Eda vanno in montagna e lei chiede di aiutarla nella battaglia contro Kaan, ma tra i due nascono incomprensioni che costringono Eda a tornarsene. Una volta rincasato utilizzerà dello spray al peperoncino su colui che pensava fosse un ladro.

Anticipazioni Love is in the air, Eda non riesce a parlare chiaramente dei suoi sentimenti

Giunge l’ultimo giorno di finto fidanzamento tra Eda e Serkan e come di consueto quest’ultimo la passa a prendere per andare insieme a lavoro, ma ancora una volta la protagonista non riesce ad essere sincera ed esprimere i suoi sentimenti. Nel frattempo, Bolat decide di porgere le sue scuse a Serkan che decide di fare un bel regalo alla sua finta fidanzata, ma sarà spiazzato da un’incredibile notizia: Ferit e Selin hanno deciso di sposarsi la settimana successiva.

Eda vuole raggiungere un obiettivo: non far sposare Ferit e Selin. Non sapendo cosa dire alla notizia del matrimonio, la Yildiz dice a Selin che lei e Serkan si sposeranno e la notizia si diffonde a macchia d’olio. Quando arriva alla zia di Eda, questa accusa un malore.