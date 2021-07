Cattive notizie in vista della prossima stagione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una delle dame più amate forse lascerà Uomini e Donne.

Il programma di Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, ha visto i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari salutare il pubblico per dare appuntamento a settembre con la nuova edizione. Uomini e Donne, in onda su Canale 5 da vent’anni, tornerà dunque nuovamente a settembre con la nuova edizione e gli opinionisti saranno sempre Tina Cipollari (che avrà modo di scontrarsi ancora con Gemma Galgani), Gianni Sperti e Tinì Cansino? Forse sì forse no.

Per Tina forse di prospetta più un futuro in smartworking. L’opinionista potrebbe saltare qualche puntata o farne altre in collegamento dal capoluogo toscano. Dunque i tanti fan dell’opinionista del programma potranno dormire sonni tranquilli: Tina difficilmente lascerà Uomini e Donne mentre una delle dame più amate del programma potrebbe salutare.

Uomini e Donne, cattive notizie: una delle dame più amate lascia il programma?

Roberta Di Padua ha rivelato di non essere pronta a tornare nello studio di Uomini e Donne a settembre. La fine della sua storia con Riccardo Guarnieri l’ha segnata nel profondo, anche se il peggio ormai è acqua passata.

In una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine Roberta Di Padua ha svelato come sta dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri: “Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio. Ci sono momenti di nostalgia, ma anche attimi in cui la mente è svagata. Quando un amore finisce ci sono due strade: quella del dialogo civile e pacifico e quella del silenzio rancoroso”.