Uomini e Donne, Luisa Anna Monti più forte del male: “Risorgerai” – FOTO

Uomini e Donne, Luisa Anna Monti dopo l’annuncio della malattia rassicura i suoi fan. L’ex dama ha ancora voglia di combattere

L’annuncio è arrivato come una mazzata, soprattutto per quelli che l’hanno seguita nel percorso. Perché l’ex dama di Uomini e Donne sta lottando contro un tumore al seno che ha scoperto da poco, ma dopo lo smarrimento iniziale, adesso per Luisa Anna Monti ora è il momento della riscossa.

L’amatissima protagonista del dating show di Maria De Filippi sta vivendo un dramma doppio. Perché nella sua famiglia prima di lei entrambi i genitori sono scomparsi prematuramente proprio per un tumore. Ma anche perché questa doveva essere l’estate del matrimonio con Salvio Calaretta, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Stanno insieme da allora, erano pronti e invece dovranno rinviare tutto.

Uomini e Donne, Luisa Anna Monti più forte del male: il suo messaggio di speranza

Oggi Luisa Anna Monti ha postato un lungo messaggio, per darsi forza ma anche per confermare che non ha nessuna voglia di mollare, nonosante quello che le sta succedendo. “Consapevolezza .. Lotta .. Coraggio.. Rinascita… Biopsia ..a breve diamo un bel calcio nel sedere a questa bestiaccia La prevenzione è tutto ! Niente commiserazione ma condivisione con chi come me vive lottando ogni giorno“.

Ha spiegato di essere passata dall’euforia al dramma nel giro di pochi giorni e adeso sta vivendo un incubo. Ma anche se ha paura, non vuole darla vinta alla malattia e ha voglia di lottare come un leone. Come fanno tutte quelle donne che prima o poi nella vita si sono ritrovate a dover lottare contro un tumore.

“Risorgerai. Ho conosciuto tante donne meravigliose che affrontano ogni giorno questo maledetto mostro .Dico grazie a loro perché mi danno forza e insieme non abbiamo nessuna intenzione di Mollare .Continuiamo a brillare con i nostri Sorrisi. Grazie x i vostri bellissimi messaggi, il vostro affetto”, scrive ai suoi fan che ora fanno doppiamente il tifo.