Uomini e Donne, ex cavaliere a Temptation Island? C’è la sua candidatura

Noto cavaliere di Uomini e Donne lancia la sua candidatura a Temptation Isaland: il reality giusto per mettersi alla prova

A distanza di tre anni uno dei protagonisti presenti nel parterre di Uomini e Donne Over ancora non è riuscito a trovare la sua anima gemella. Parliamo dell’imprenditore napoletano Armando Incarnato il quale è stato raggiunto dal Magazine del programma ideato e condotto da Maria De Filli ed ha rilasciato importanti dichiarazioni.

Il quarantenne nel corso della sua esperienza in trasmissione ha avuto modo di conoscere diverse dame, ma nessuna di queste è riuscita a catturare il suo interesse. Incarnato ha spiegato che Uomini e Donne gli ha insegnato tanto. Attraverso la sua partecipazione al programma ha capito che bisogna dare meno fiducia alle persone. Non tutti hanno i requisiti per meritarsela.

Nonostante ciò il cavaliere è fiducioso e spera di trovare presto la sua anima gemella. E nel momento in cui troverà una donna il cui interesse sembrerà essere reciproco, non perderà tempo a metterla alla prova, ma in che modo? Il napoletano ha così reso nota la volontà di partecipare a Temptation Island.

Armando Incarnato a Temptation Island qualora dovesse trovare l'anima gemella: le parole del cavaliere di Uomini e Donne

A distanza di tre anni dal primo giorno che Armando Incarnato ha messo piede nello studio di Uomini e Donne, ancora non è riuscito a trovare la sua anima gemella. Ma il cavaliere resta fiducioso e qualora dovesse arrivare il momento, sarà ben disposto a mettere il suo amore alla prova.

Il 40enne napoletano, raggiunto da Uomini e Donne Magazine ha spiegato che Temptation Island rappresenta una delle prove più difficili da superare per le coppie. Infatti le tentazioni sono sempre all’ordine del giorno. Per incarnato arrivare alla fine del ‘gioco’ con la sua compagna, significherebbe aver trovato la donna perfetta e a quel punto potrebbe anche sposarla.

Inoltre il cavaliere del talk show di Mediaset ha spiegato che anche partecipare nelle vesti di tentatore per lui sarebbe una rivincita. Avrebbe in questo modo l’occasione di mostrare a tutti chi è veramente Armando Incarnato, più volte accusato di essere un uomo che non rispetta le donne. Nelle vesti di tentatore, l’imprenditore napoletano mostrerebbe al pubblico del reality i modi gentili e delicati che avrebbe nel corteggiare le donne.

