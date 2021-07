Twitter prepara due novità super: arriveranno molto presto

Altre due grosse novità sono in fase di rilascio su Twitter. Potrebbero arrivare anche più presto del previsto

Nelle ultime settimane, su Twitter stanno arrivando tantissime novità decisamente molto interessanti. Tra Spaces, abbonamento e molto altro, gli utenti avranno una esperienza d’uso mai vista prima d’ora. Secondo quanto raccontato dal designer Andrew Courter, pare che presto arriveranno altre due funzioni super e che ricordano molto Instagram.

Avete presente gli Amici più stretti per le Stories? Permettono di mostrare determinati contenuti solo ad una cerchia ristretta di utenti preselezionata. Il tutto dovrebbe arrivare anche su Twitter, così da definire un target personalizzato che può accedere ai vostri contenuti. Arriveranno poi anche altre feature, che “daranno in mano” agli utenti la possibilità di gestire il tutto.

We hear y’all, toggling your Tweets from public to protected, juggling alt accounts. It could be simpler to talk to who you want, when you want.

With Trusted Friends, you could Tweet to a group of your choosing. Perhaps you could also see trusted friends’ Tweets first. pic.twitter.com/YxBPkEESfo

— A Designer (@a_dsgnr) July 1, 2021