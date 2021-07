Sangiovanni e la proposta imbarazzante di una fan a Battiti: la sua risposta

Dopo Amici 20 continua il successo per Sangiovanni. Il cantante, arrivato in Puglia per Battiti Live, ha ricevuto una proposta imbarazzante da una fan

Continua il successo per Sangiovanni, il talentuoso cantante originario di Vicenza che dopo la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici 20, continua a cavalcare l’onda della notorietà. Presente anche alla prima serata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, Sangiovanni ha cantato Malibu e Lady, due brani che stanno spopolando e avendo tantissimo successo.

L’artista, sempre disponibile e gentile con i suoi fans ai quali rilascia tranquillamente foto e autografi, nel corso della sua permanenza in Puglia è stato addirittura raggiunto da una proposta imbarazzante. Difatti, dopo essere arrivato in hotel, stava rilasciando alcune interviste quando una ragazza presente nella folla di fans accorsi per vederlo da vicino ha esclamato: “Se vuoi ho una camera libera!“. La risposta del cantante è stata immediata.

Sangiovanni raggiunto da una proposta imbarazzante: la sua risposta

Raggiunto da una proposta imbarazzante all’esterno dell’hotel di Battiti, Sangiovanni non ha perso tempo a mettere in chiaro la sua situazione sentimentale: “Non posso, sono fidanzato“. Difatti, come è ben noto, il 18enne è legato alla simpaticissima Giulia Stabile nonché vincitrice di Amici 20.

Proprio di recente Sangiovanni e Giulia hanno rilasciato un’intervista a Vanity Fair dove è emerso tutto il loro amore ma anche le fragilità. Difatti, la ballerina non ha nascosto le sue paure: “Essere una cosa sola, in tutti i sensi. Lo immagino, ma non è ancora successo. Paura, credo. Di provare dolore, rimanerci male“.

Ma l’amore “si può fare anche senza toccarsi, standosi vicino, parlandosi” ha risposto invece Sangiovanni il quale ha proseguito: “Fare l’amore è il giusto pane per il sentimento che si prova, è il carbone nella fornace, che alimenta il fuoco. Molto più fondante la prima discussione, lo trovo un passo più costruttivo, il resto verrà. Altra storia è il sesso: godere, semplice, superficiale, disimpegnato com’è il divertimento. Io sono più per fare l’amore. Il sesso, ahimè, non riesco”. Infine il cantante ha dichiarato che Giulia è riuscita a colmare tutti gli spazi vuoti che erano presenti nella sua vita.