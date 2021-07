Royal Family, nuovo colpo di scena tra Harry e William: sono tutti increduli e a breve potrebbero esserci altre sorprese.

Il grande giorno è arrivato. Nella giornata di ieri, 1° luglio, è stata infatti inaugurata la statua dedicata a Lady Diana davanti ai giardini di Kensington Palace. Un evento importante anche per rivedere nuovamente insieme Harry e William, per la prima volta dal 17 aprile. In quell’occasione i due fratelli parteciparono ai funerali del principe Filippo, in un contesto profondamento diverso. L’opera d’arte commissionata 4 anni fa è stata svelata sotto la pioggia, contesto che in molti hanno interpretato come fortunato.

Tra le persone che hanno assistito all’incontro dei duchi c’era anche Jamie Lowther-Pinkerton, ovvero l’ex segretario privato dei figli di Carlo. Una figura particolarmente importante per i due, nominato tra l’altro responsabile del progetto per la statua e padrino del principe George. Un rapporto molto stretto con William, testimoniato anche dal ruolo di paggetto del figlio Billy al matrimonio con Kate del 2011.

Royal Family, Harry e William di nuovo vicini: il loro ex aiutante li ha riappacificati

Lowther-Pinkerton ha svolto un ruolo di mediatore durante l’inaugurazione che non è passato inosservato agli occhi dei media inglesi. A quanto sembra la sua opera sembra aver ottenuto frutti migliori rispetto a quella della Middleton durante i funerali del duca di Edimburgo.

Ieri l’ex segretario ha seguito i due fratelli fuori dall’area dell’Orangerie e nel Sunken Garden, dove è stata collocata la statua della principessa Diana.

Lowther-Pinkerton, un ex maggiore della SAS, ha potuto contare sulla fiducia che i duchi ripongono in lui per riavvicinarli in qualche modo. Il “pacificatore“, come è stato ribattezzato dall’editore reale di ITV Chris Ship, potrebbe aver definitivamente abbattuto quel muro invalicabile che si era venuto a creare tra i due protagonisti.

Tra l’altro all’inaugurazione tanto attesa non erano presenti altri membri della famiglia reale, tra cui anche la stessa Regina Elisabetta. In molti hanno speculato sull’assenza, parlando di snobbismo nei confronti dell’iniziativa voluta dai figli di Diana. Chissà che questo non possa averli uniti ancor di più…