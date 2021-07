Infortunio Spinazzola, arriva il post commovente della moglie: che emozione! – FOTO

Infortunio Spinazzola, arriva il post commovente della moglie: che emozione! Il laterale sinistro della Roma è uscito dal campo in lacrime durante la sfida con il Belgio

Le sue lacrime hanno commosso l’Italia intera. Nella sfida vinta contro il Belgio a Monaco di Baviera l’unica nota stonata è l’infortunio di Leonardo Spinazzola. Gli Azzurri si sono garantiti l’accesso alla semifinale dell’Europeo, che si disputerà martedì sera a Wembley contro la Spagna, anche grazie a lui. Si perchè oltre ai bellissimi gol di Barella e Insigne, c’è pure il salvataggio sulla linea effettuato dal laterale della Roma, a bloccare Lukaku ormai sicuro di pareggiare. Dalla prima sfida contro la Turchia, il 27enne umbro è sempre stato tra i migliori. Prestazioni condite da qualità e quantità e una velocità davvero fuori dal comune. La Uefa l’ha premiato per ben due volte come “Star of the match” e gli ha attribuito anche la palma di “giocatore più rapido della manifestazione”, con i suoi 37 Km/h di velocità massima.

Infortunio Spinazzola, arriva il post commovente della moglie Miriam su Instagram

Purtroppo però, al di là delle soddisfazioni in campo, il calcio sa regalare anche delle sofferenze inaudite. Spinazzola non è nuovo agli infortuni, come sanno bene i tifosi di Juventus e Roma. Afflitto spesso da problemi muscolari, nella serata di ieri ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. In queste ore verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso nella capitale e potranno essere stimati i tempi di recupero. Si parla nella peggiore delle ipotesi di circa 6 mesi di stop. Una vera mazzata anche sulla psiche del ragazzo, uscito in lacrime dall’Allianz Stadium. In questi momenti conta la vicinanza della famiglia e proprio per questo la moglie Miriam Sette ha deciso di condividere un post davvero commovente su Instagram. I due hanno avuto da poco un figlio e sono legatissimi, come è possibile capire leggendo queste bellissime frasi. L’augurio della compagna e di tutti i tifosi è che Leonardo torni presto e più forte di prima.