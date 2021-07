Covid-19, bollettino 3 luglio: 932 contagiati e 22 decessi

Il bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati dei contagi da Covid-19 è rassicurante. Il numero di morti e contagi è in lenta e graduale diminuzione. Preoccupa invece il numero dei vaccini somministrati, al di sotto delle aspettative.

Dopo la buona notizia del crollo dei decessi nella regione Lombardia, dove abita un sesto della popolazione italiana, anche il bollettino ufficiale della Protezione Civile del 3 luglio è rassicurante. I dati sembrano finalmente essersi stabilizzati, nonostante la paura per il diffondersi della variante delta, soprattutto adesso che gli stadi stanno riaprendo.

I dati del bollettino sul Covid riportano infatti 932 contagiati da Covid, 22 morti e, soprattutto 3.110 guariti. Se il numero dei decessi è purtroppo stabile ma comunque molto contenuto, le persone che hanno contratto il Covid sembrerebbero essere passate sotto la soglia psicologica dei mille contagi giornalieri.

Covid, il bollettino: negli ospedali la situazione migliora

Anche sul fronte dei ricoveri ci sono buone notizie: ci sono 75 persone in meno in ospedale e 9 pazienti hanno lasciato la terapia intensiva. Anche la campagna vaccinale procede, anche se i numeri non sono quelli sperati dal governo italiano. Si parla infatti di 52.682.992 dosi di vaccino somministrate in totale.

Tenendo presente che la dose di vaccino è doppia, si parla di una percentuale inferiore al 30% italiani. Fra questi, Il Sole 24 ore riporta di circa 40.000 professionisti del settore sanitario che avrebbero rifiutato il vaccino, con una presenza molto significativa nella regione Emilia Romagna.