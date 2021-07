Canale 5, ridimensionamento della D’Urso: i nomi che lasceranno la scena

Finisce un’era su Mediaset con la chiusura di due contenitori curati da Barbara D’Urso: con questi spariranno molti volti resi noti dalla conduttrice napoletana

Arriva la fine di un’era su Mediaset con la chiusura di due contenitori curati dalla conduttrice napoletana Barbara D’Urso: Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Come dichiarato da Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset: “L’infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso”.

Tra i vari format della D’Urso sarà Pomeriggio Cinque l’unico programma che resisterà, almeno per ora, alla tempesta. Inoltre, con la chiusura di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, spariranno anche tantissimi volti che la conduttrice è riuscita a rendere noti dandogli visibilità o che semplicemente ha ripescato dagli inferi.

Barbare D’Urso e il suo ridimensionamento: con la chiusura di due grandi format, spariranno dal piccolo schermo tantissimi volti messi in risalto da Carmelita