Calciomercato Inter, in arrivo una stella degli Europei: lo porta Raiola. Simone Inzaghi verrà accontentato per rinforzare un reparto attualmente scoperto

Il tempo delle cessioni sembra essere finito con Hakimi. Almeno questo è quello che sperano i tifosi dell’Inter, alle prese con le difficoltà economiche della proprietà Suning. L’amministratore delegato, Beppe Marotta, è stato piuttosto chiaro negli ultimi giorni. Non serviranno altri sacrifici per ripianare il bilancio. Qualora ci fosse qualche altra uscita verrebbe rimpiazzata con un adeguato sostituto. Nel frattempo però Simone Inzaghi si aspetta l’arrivo di un grande laterale destro, in grado di non far rimpiangere l’ex Real Madrid e Borussia Dortmund. Il compito non è sicuramente facile, ma dando uno sguardo all’Europeo, proprio in quel settore si è messo in luce un calciatore davvero niente male. Stiamo parlando di Denzel Dumfries, esterno destro del Psv Eindhoven. Il ragazzo originario di Aruba è stato una delle poche note liete degli Orange nell’ultima rassegna continentale.

LEGGI ANCHE >>> Belgio-Italia, il tentativo di corrompere Donnarumma è spassoso – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, una stella riabbraccia Allegri: battute Inter e Milan

Calciomercato Inter, in arrivo una stella degli Europei: quasi fatta per Dumfries dal Psv

La notizia di un possibile arrivo in nerazzurro di Dumfries, è stata svelata da Valentijn Driessen, giornalista del De Telegraaf. Parlando all’interno della trasmissione ‘Orange Summer’, ha specificato: “Non andrà all’Everton. Da quello che so sarebbe molto vicino all’Inter, grazie anche al lavoro del suo procuratore Raiola. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe chiudersi e il ragazzo potrebbe raggiungere subito Milano”. Un’indiscrezione che è rimbalzata anche in Italia e che al momento non ha trovato smentite di sorta. Dopo aver puntato a lungo Lazzari della Lazio, Marotta pensa di poter risparmiare sulla cifra del cartellino affidandosi al 25enne olandese. Dotato di una grandissima corsa può fare al caso del 3-5-2 di Inzaghi. La sua fisicità (sfiora il metro e novanta) lo aiuterebbe senza dubbio ad accelerare l’adattamento alla nostra Serie A.