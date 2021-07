Belen, ci siamo quasi: il messaggio di Cecilia che fa sognare i fan – FOTO

Cecilia Rodriguez ha pubblicato un breve video che ha fatto pensare a molti che Luna, la figlia di Belen, stesse per nascere. Ecco cosa è veramente successo e cosa stanno facendo i componenti della famiglia Rodriguez.

A fine giugno, Belen ha avvertito i suoi ammiratori che la fine della gravidanza è ormai vicina. La conduttrice televisiva non ha però voluto indicare un giorno esatto per la nascita della secondogenita Luna. Belu è dunque partita per delle brevi vacanze con il fidanzato Antonino Spinalbese: la coppia soggiornerà nell’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo.

Nel frattempo, i due fratelli di Belen hanno deciso di organizzarsi per trascorrere le vacanze insieme ad alcuni amici. Ecco dunque che Cecilia e Jeremia hanno invece scelto l’altrettanto bella Panarea, da cui non hanno mancato di aggiornare i fan le foto del soggiorno. Se Belen sta per partorire, perchè la famiglia non è unita ad attendere l’evento?

Belen, la figlia Luna sta per arrivare? L’indizio di Cecilia

Una Storia pubblicata da Cecilia Rodriguez su Instagram è stata indicata a torto da molti come la conferma che la figlia di Belen stesse nascendo. Chechu ha scritto: “Aspettando Luna“, sopra un’immagine del mare di Panarea in cui si vede una bellissima luna stagliarsi prepotentemente nel buio della notte.

Evidentemente, Cecilia ha soltanto voglia di vedere il volto la nipote. Secondo alcune indiscrezioni, starebbe pensando seriamente di mettere su famiglia con Ignazio Moser: il loro amore si è intensificato dopo l’esperienza di lui all’Isola dei Famosi, ed entrambi sono ormai certi della solidità della loro relazione.

Ecco la Storia pubblicata da Cecilia Rodriguez su Instagram: