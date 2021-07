Un Posto al Sole, fiction in onda su Rai 3, sta per vivere un cambiamento che ha sorpreso i fan. Un arrivo clamoroso ha stravolto l’immaginario dei telespettatori.

Un posto al sole continua a guadagnare sempre maggiori telespettatori. La fiction la cui prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996 va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 e sono più di due milioni le persone che si sintonizzano sul terzo canale della rete nazionale per vedere cosa accadrà a Posillipo, in particolare a Palazzo Palladini.

Le anticipazioni di lunedì 5 luglio rivelano che l’intervento di Filippo e’ andato a buon fine e adesso non resta che aspettare il suo risveglio. Serena cerca di recuperare le energie mentre Patrizio ha uno scontro con Alberto Palladini e teme che l’uomo possa poi sfogare la propria frustrazione su Clara.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Maneskin, Damiano in Un Medico in Famiglia: aveva 16 anni – VIDEO

Anticipazioni Un Posto al Sole, preoccupazione alle stelle: colpo di scena

Nella puntata di martedi 6 Luglio, nonostante l’operazione di Filippo sia andata bene insorgono delle conseguenze inaspettate che Ferri affronta con rabbia, mentre Serena sembra distrutta dal dolore. Gli episodi di mercoledì, giovedì e venerdì invece sono particolarmente ricchi di colpi si scena.

Mentre i medici suggeriscono a Serena di pazientare, lei prende dolorosamente atto della grave amnesia del marito. Turbata dalle condizioni di salute di Filippo e dall’atteggiamento un po’ polemico di Volpicelli, Rossella trova un’inaspettato confidente col quale sfogarsi. Intanto, una temibile presenza al campo scuola al quale sta per iscriversi terrorizza Jimmy.

Cresce la preoccupazione per Filippo che sembra aver dimenticato gli ultimi dieci anni di vita, l’uomo cerca di scavare nella sua memoria provando in tutti i modi a rimettere insieme i pezzi della sua vita, mentre Serena, angosciata, deve spiegare a Irene il motivo per cui non puo’ ancora vedere suo padre.