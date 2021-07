Anticipazioni Tempesta d’Amore, ricatti e colpi di scena: Selina in pericolo

La soap opera tedesca Tempesta d’Amore ha in serbo per i propri telespettatori nuovi colpi di scena: tutte le anticipazioni sui prossimi episodi

Nuovi colpi di scena nella soap opera Tempesta d’Amore terranno col fiato sospeso gli appassionati. Ariane escogiterà un altro dei suoi piani per attaccare Christoph ma intanto agli occhi del suo ex compagno farà sembrare che è disposta a mettere da parte l’astio cominciando anche un corso terapeutico.

Ariane avvelenerà Selina per colpire Christoph ma alcune mosse errate della dark lady, faranno venire fuori tutti i suoi piani. Ariane sarà disposta a salvare la migliore amica ma ad un solo patto: Chrisoph le dovrà vendere le azioni del Furstenhof.

Christoph sotto ricatto dovrà cedere le sue quote a Ariane per salvare Selina: le anticipazioni di Tempesta d’Amore

La soap opera tedesca non smette di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Le ultime anticipazioni risaltano nuovi colpi di scena che interesseranno la vita di Selina e Christoph. Ariane è sempre più assetata di vendetta e arriverà ad avvelenare la sua migliore amica pur di colpire Christoph.

Intanto Michael cercherà di avvicinarsi a Rosalie attraverso la sua passione per la musica, difatti, il medico arriverà a farle da docente e tra i due addirittura scoppierà anche un momento di passione. Ma Michael e Rosalie non saranno gli unici. Difatti, nel ciclone della passione finiranno anche Cornelia e Robert. Per i due però non sarà semplice vivere una storia d’amore in quanto il figlio di Cornelia, Benni, farà di tutto per ostacolarli.