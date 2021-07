Anticipazioni Beautiful, Steffy partorisce: il nome crea un grandissimo caos

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Steffy partorirà il secondogenito, ma il nome scelto fa accapponare la pelle

Steffy e Finn diventano genitori bis una volta che la giovane neomamma decide di partorire in acqua, nella casa sulla scogliera e dà alla luce un piccolo neonato. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che il nome scelto dalla coppia è Hayes, ma il nome ha fatto accapponare la pelle ai fan della soap opera americana che protestano contro gli autori della serie.

Non appena l’account ufficiale di Beautiful ha twittato la notizia con l’hashtag #babyhayes i fan della soap opera sono insorti ed è stato deciso di eliminare il post. Non tutti ricorderanno che Blake Hayes è stato l’uomo che ha perseguitato ed abusato di Taylor.

Anticipazioni Beautiful, Steffy non immagina cosa sta accadendo al fratello

In uno dei momenti più importanti della sua vita, Thomas non sarà presente alla nascita del nipote e Steffy non riesce a spiegarsene il motivo. Com’è noto dalle anticipazioni di Beautiful, l’uomo è stato rapito da Justin Barber perché il Forrester ha scoperto la verità sulla morte di Vinny e la sua confessione potrebbe intralciare il piano messo su dall’amico di famiglia – o presunto tale – di Bill.

Steffy sta vivendo un vero e proprio dramma, il padre del suo primo figlio, Liam è in prigione e decide di andarlo a trovare poco prima di partorire. È proprio lei a consigliargli di cambiare avvocato perché ritiene Justin non all’altezza, secondo lei non sta svolgendo il proprio dovere.